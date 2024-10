Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 252,00 EUR ab.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 252,00 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 250,80 EUR nach. Bei 254,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.629 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 52,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (199,50 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Sartorius vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,723 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,36 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz gewährte am 17.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 793,60 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 810,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 23.01.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,01 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie von Geschäftszahlen des Konkurrenten Danaher beflügelt

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag schwächer