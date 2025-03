Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 235,60 EUR nach oben.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 235,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 237,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.309 Sartorius vz-Aktien.

Bei 383,70 EUR erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,86 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 199,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,827 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 273,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 28.01.2025. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius vz 0,12 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 906,80 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 849,80 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 16.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,82 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

