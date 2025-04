Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 227,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 227,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sartorius vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 227,00 EUR aus. Bei 229,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 29.832 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 299,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 23,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 27,08 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Sartorius vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,829 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 267,80 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 16.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2025 4,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

