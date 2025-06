Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Sartorius vz

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 216,40 EUR zu.

Das Papier von Sartorius vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 216,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Sartorius vz-Aktie bis auf 216,40 EUR. Bei 214,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 4.923 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 34,94 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 23,27 Prozent sinken.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,838 EUR je Sartorius vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 258,10 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 883,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 präsentieren. Am 16.07.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,16 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

