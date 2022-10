Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Sartorius vz konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 338,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 348,00 EUR. Bei 331,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 105.721 Aktien.

Bei 631,60 EUR markierte der Titel am 30.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 46,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 15,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 516,64 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 21.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.020,00 EUR gegenüber 791,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 30.01.2024.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

