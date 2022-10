Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Kursabschlägen

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 335,70 EUR. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 335,50 EUR. Bei 339,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.739 Stück gehandelt.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 631,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (293,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 516,64 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 21.04.2022. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 1.020,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 791,10 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 26.01.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 30.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,63 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

