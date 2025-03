Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag mit Abschlägen

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 221,70 EUR.

Das Papier von Sartorius vz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,4 Prozent auf 221,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 219,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 232,00 EUR. Zuletzt wechselten 62.384 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Bei 375,20 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,01 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,827 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 273,00 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sartorius vz im vergangenen Quartal 906,80 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sartorius vz 849,80 Mio. EUR umsetzen können.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 16.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 16.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

