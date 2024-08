Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Montagvormittag

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 240,00 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 240,00 EUR. Bei 239,80 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,90 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 766 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 383,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 59,88 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2024 Kursverluste bis auf 199,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 16,88 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,776 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 248,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 18.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 860,70 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 832,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 17.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Sartorius vz im Jahr 2024 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert

LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich schwächer