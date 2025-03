Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 218,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Sartorius vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 218,80 EUR. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 222,00 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 215,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 216,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.816 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.03.2024 bei 375,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Mit Abgaben von 8,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sartorius vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,827 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 273,00 EUR.

Am 28.01.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 906,80 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 849,80 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 16.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,83 EUR je Aktie belaufen.

