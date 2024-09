Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 252,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 252,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 255,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 251,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 60.356 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 383,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 52,08 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 199,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,752 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 252,70 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 18.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 860,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,11 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

DAX aktuell: DAX schließt im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester