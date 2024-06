Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Nachmittag fester

So entwickelt sich Sartorius vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 219,30 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 219,30 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 220,50 EUR an. Bei 217,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 44.851 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Am 19.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,927 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 311,00 EUR.

Sartorius vz gewährte am 18.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 819,60 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 903,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 19.07.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 18.07.2025.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

