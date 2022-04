Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Sartorius vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,9 Prozent auf 359,00 EUR. In der Spitze legte die Sartorius vz-Aktie bis auf 360,20 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 355,90 EUR. Bisher wurden heute 30.140 Sartorius vz-Aktien gehandelt.

Am 30.11.2021 markierte das Papier bei 631,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 43,16 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 335,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 6,97 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 540,25 EUR.

Am 21.04.2022 lud Sartorius vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 791,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Sartorius vz am 21.07.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 21.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2023 10,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

