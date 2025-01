Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 276,90 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 276,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Sartorius vz-Aktie bis auf 276,50 EUR. Bei 281,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.428 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 383,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.07.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sartorius vz-Aktie 38,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,728 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 28.01.2025. Es stand ein EPS von 2,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,80 Mio. EUR – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 16.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 16.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,87 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

