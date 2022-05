Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie notierte um 31.05.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 375,60 EUR zu. Bei 378,80 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 374,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 69.982 Sartorius vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 631,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 40,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 303,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Mit einem Kursverlust von 23,72 Prozent würde die Sartorius vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 541,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 21.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 1,77 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 791,10 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 21.07.2022 gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 21.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,24 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

April 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius vz-Aktie angepasst

Sartorius-Aktie schließt stark: Sartorius verzeichnet guten Start ins Jahr

Ausblick: Sartorius präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Sartorius AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Sartorius AG St.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com