Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 257,70 EUR zu.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 257,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 263,50 EUR. Bei 256,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 48.132 Stück.

Bei einem Wert von 383,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 48,89 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 199,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,58 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Sartorius vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,740 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,778 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 264,30 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 18.07.2024 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 860,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 832,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2025.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

