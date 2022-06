Sat.1 bekommt einen neuen Werbespruch

BERLIN (dpa-AFX) - Der Fernsehsender Sat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) bekommt einen neuen Werbespruch. Er lautet "Es gibt noch viel zu sehen", wie Senderchef Daniel Rosemann am Dienstag auf dem Branchentreff Screenforce Days ankündigte. Es gebe aktuell kein Motto bei dem Sender, erläuterte er. "Der Claim ist super. Er verspricht: es gibt noch viel zu sehen, es wird immer noch mehr kommen." Sat.1 hatte in der Vergangenheit unter anderem mit "Ich drück Dich" und "Colour your Life" geworben./bok/DP/ngu

