ProSiebenSat.1 Media Aktie
Marktkap. 839,52 Mio. EURDiv. Rendite 1,03%
WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Symbol PBSFF
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Medienkonzern die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Annick Maas in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Unterhaltungsgeschäft sei von der von anderen Anbietern ausgestrahlten Fußball-Weltmeisterschaft beeinträchtigt worden./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,30 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
3,80 €
|Abst. Kursziel*:
13,16%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
3,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,16%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
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|20.04.26
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