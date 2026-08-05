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ProSiebenSat.1 Media Aktie

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3,80 EUR +0,24 EUR +6,62 %
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Marktkap. 839,52 Mio. EUR

Div. Rendite 1,03%
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Bernstein Research

ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform

11:36 Uhr
ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ProSiebenSat.1 Media SE
3,80 EUR 0,24 EUR 6,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) habe der Medienkonzern die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Annick Maas in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Unterhaltungsgeschäft sei von der von anderen Anbietern ausgestrahlten Fußball-Weltmeisterschaft beeinträchtigt worden./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media Market-Perform

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
3,80 €		 Abst. Kursziel*:
13,16%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
3,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,16%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, sell
EQS Group EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 publishes preliminary figures for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Dr. Katrin Burkhardt, buy
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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