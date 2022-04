Schaeffler Aktie News: Schaeffler mit Aufschlag

Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 5,69 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 76.651 Stück.

Am 20.04.2021 markierte das Papier bei 8,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 7,38 EUR angegeben. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,26 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören Präzisionskomponenten und Systeme für Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet Schaeffler unter anderem Ventilspielausgleichselemente, Wälzlagerungen für Motorwellen, Kupplungen und Doppelkupplungssysteme, Radlager oder Servolenkungen. Für die Industrie ist der Konzern in den Sparten Mobilität, Erneuerbare Energien sowie als Systempartner bei der Entwicklung von Produktionsmaschinen oder Lagersystemen für die Luft- und Raumfahrt tätig. Abgerundet wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen und die Bereitstellung von Ersatzteilen.

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie: Experten empfehlen Schaeffler im März mehrheitlich zum Kauf

Schaeffler-Aktie springt deutlich an: Schaeffler legt bei Umsatz und Ergebnis zu - Prognose für 2022 ausgesetzt

Ausblick: Schaeffler öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: mf