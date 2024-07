Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Schaeffler zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die Schaeffler-Aktie konnte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 5,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.625 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 17,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,438 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an.

Schaeffler gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,976 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

