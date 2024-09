Schaeffler Aktie News: Schaeffler schiebt sich am Montagnachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Schaeffler. Zuletzt ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 4,72 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 4,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 221.355 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,78 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,60 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (4,57 EUR). Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 3,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,363 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,18 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Schaeffler mit 0,21 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 4,19 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,838 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Freitagnachmittag steigen

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell