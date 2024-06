Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Montagmittag seitwärts

Kurs der Schaeffler

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,92 EUR an der Tafel.

Bei der Schaeffler-Aktie ließ sich um 11:39 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,92 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,95 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,94 EUR. Bisher wurden heute 108.542 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 27,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,448 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 7,07 EUR.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 4,09 Mrd. EUR, gegenüber 4,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,61 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

