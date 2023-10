Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 5,42 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie wies um 15:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,42 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,38 EUR. Bei 5,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 197.050 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 7,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 26,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,47 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 17,38 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,96 EUR an.

Schaeffler gewährte am 02.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.790,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 05.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Schaeffler im Jahr 2023 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

SDAX-Handel aktuell: SDAX bewegt schlussendlich im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich