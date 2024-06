Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Schaeffler im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 5,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:42 Uhr 1,7 Prozent auf 5,80 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 5,79 EUR. Bei 5,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.649 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,93 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,448 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,07 EUR aus.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.08.2025 dürfte Schaeffler die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

