Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag gesucht

Die Aktie von Schaeffler zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Schaeffler-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 5,53 EUR zu. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.508 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 18,38 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,433 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,19 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,971 EUR je Aktie belaufen.

