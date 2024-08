Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 4,77 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,77 EUR abwärts. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,69 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 519.913 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 42,03 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2023 Kursverluste bis auf 4,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

Nachdem Schaeffler seine Aktionäre 2023 mit 0,450 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,396 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,18 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 12.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,890 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

