Schaeffler Aktie News: Schaeffler gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 4,86 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Schaeffler-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 4,86 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,82 EUR. Zuletzt wechselten 21.099 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 39,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.10.2023 (4,64 EUR). Abschläge von 4,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,396 EUR je Schaeffler-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,18 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,09 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 4,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,890 EUR je Aktie.

