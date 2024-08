Schaeffler Aktie News: Schaeffler gibt am Freitagvormittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 4,59 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,59 EUR. Die Schaeffler-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,59 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 4,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.849 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 47,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,57 EUR fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,44 Prozent.

Zuletzt erhielten Schaeffler-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,392 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 7,18 EUR.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,19 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 4,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Schaeffler.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,882 EUR je Aktie in den Schaeffler-Büchern.

