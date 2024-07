Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Schaeffler im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 5,32 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Schaeffler-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,32 EUR. In der Spitze gewann die Schaeffler-Aktie bis auf 5,37 EUR. Bei 5,30 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 146.836 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 27,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,64 EUR fiel das Papier am 30.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Schaeffler-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,426 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,32 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 07.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,960 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

