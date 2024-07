Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Blick auf Schaeffler-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 5,30 EUR nach.

Die Schaeffler-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 5,30 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Schaeffler-Aktie ging bis auf 5,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.579 Schaeffler-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 21,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,45 Prozent würde die Schaeffler-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,433 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,61 Prozent auf 4,09 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,971 EUR je Aktie aus.

