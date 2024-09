Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Schaeffler

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 4,24 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 4,24 EUR. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,38 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 503.069 Aktien.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,86 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 1,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,350 EUR. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,08 EUR.

Schaeffler gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,19 Mrd. EUR – ein Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,807 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich

XETRA-Handel: SDAX legt am Montagmittag zu