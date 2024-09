Schaeffler Aktie News: Schaeffler legt am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Schaeffler zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,20 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 4,20 EUR. Bei 4,25 EUR markierte die Schaeffler-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 343.514 Schaeffler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 37,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,13 EUR am 10.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,350 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,08 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Schaeffler mit 0,21 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,19 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,06 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Schaeffler ein EPS in Höhe von 0,807 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Schaeffler-Aktie rutscht ab: UBS stuft Schaeffler hoch - Kurszielsenkung