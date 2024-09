Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 4,21 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 4,21 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 4,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,17 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.319 Schaeffler-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Schaeffler-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 4,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 1,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,350 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,08 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,19 Mrd. EUR – ein Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Schaeffler wird am 05.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Schaeffler-Aktie in Höhe von 0,807 EUR im Jahr 2024 aus.

