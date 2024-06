Schaeffler Aktie News: Schaeffler fällt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 5,82 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 5,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 5,77 EUR. Mit einem Wert von 5,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 73.300 Schaeffler-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,41 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 25,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,435 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler im Jahr 2024 0,988 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

