Schaeffler Aktie News: Schaeffler wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,80 EUR.

Die Schaeffler-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,80 EUR abwärts. Die Schaeffler-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,80 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.105 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 16,81 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 EUR ab. Mit Abgaben von 20,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,435 EUR belaufen. Analysten bewerten die Schaeffler-Aktie im Durchschnitt mit 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 07.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,09 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,988 EUR fest.

