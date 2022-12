Schaeffler Aktie News: Schaeffler büßt am Nachmittag ein

Die Schaeffler-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,21 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.648 Schaeffler-Aktien.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,75 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,67 EUR je Schaeffler-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 08.11.2022. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Schaeffler 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 4.242,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 3.332,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Schaeffler am 07.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,890 EUR je Aktie.

