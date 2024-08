Schaeffler Aktie News: Schaeffler verteuert sich am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Schaeffler legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 4,65 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 4,65 EUR. Die Schaeffler-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,66 EUR aus. Bei 4,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 126.885 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Gewinne von 45,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Schaeffler-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,363 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,18 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schaeffler in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,19 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 präsentieren. Am 11.11.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,838 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

