Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Schaeffler. Bei der Schaeffler-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr bei 5,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,35 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,33 EUR. Bei 5,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 12.111 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 6,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,64 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,64 EUR am 30.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,420 EUR je Schaeffler-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.05.2024. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 0,19 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 4,09 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,948 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Montagmittag mit Abgaben