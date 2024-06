Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Nachmittag im Minus

Blick auf Schaeffler-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,50 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,50 EUR. Im Tief verlor die Schaeffler-Aktie bis auf 5,45 EUR. Bei 5,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 110.311 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Schaeffler-Aktie somit 18,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 15,56 Prozent wieder erreichen.

Für Schaeffler-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,430 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie.

Schaeffler gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4,09 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,15 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

In der Schaeffler-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,975 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: SDAX in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone