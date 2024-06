Schaeffler Aktie News: Schaeffler tendiert am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,53 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr ging es für das Schaeffler-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,53 EUR. Kurzfristig markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.324 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,62 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Verlust von 16,02 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Schaeffler-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,430 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Schaeffler 0,450 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,32 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Schaeffler gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Schaeffler hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,61 Prozent zurück. Hier wurden 4,09 Mrd. EUR gegenüber 4,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Schaeffler Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schaeffler dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,975 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: SDAX in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone