Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Schaeffler zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,17 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,17 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Schaeffler-Aktie bis auf 4,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,19 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 142.398 Aktien.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 6,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 62,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 4,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Schaeffler-Aktie 1,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Schaeffler-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,333 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,18 EUR an.

Am 06.08.2024 äußerte sich Schaeffler zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Schaeffler mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,33 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.11.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,796 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Verluste in Frankfurt: SDAX leichter

XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu