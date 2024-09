Schaeffler Aktie News: Schaeffler legt am Mittwochmittag zu

Schaeffler im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 4,23 EUR zu.

Das Papier von Schaeffler konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 4,23 EUR. Bei 4,24 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.680 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,333 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,18 EUR.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Schaeffler mit 0,21 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,19 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 4,06 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler rechnen Experten am 11.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,796 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

