Schaeffler Aktie News: Schaeffler präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die Aktie von Schaeffler gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Schaeffler-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,19 EUR.

Die Schaeffler-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,19 EUR. Bei 4,22 EUR erreichte die Schaeffler-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 571 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 61,54 Prozent zulegen. Bei 4,10 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 2,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,333 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Schaeffler-Aktie bei 6,18 EUR.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat Schaeffler im vergangenen Quartal 4,19 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Schaeffler 4,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Schaeffler einen Gewinn von 0,796 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

