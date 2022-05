Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Das Papier von Schaeffler legte um 20.05.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 5,69 EUR. Die Schaeffler-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,80 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,60 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 722.631 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,29 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 31,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 24,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,15 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 10.05.2022. Das EPS wurde auf 0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.758,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.560,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 08.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,20 EUR fest.

