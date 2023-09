Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Schaeffler. Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 5,47 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,8 Prozent auf 5,47 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.005 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,38 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,04 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Abschläge von 18,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,96 EUR an.

Am 02.08.2023 legte Schaeffler die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.056,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.790,00 EUR in den Büchern standen.

Schaeffler wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je Schaeffler-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone

Schaeffler-Aktie gefragt: Schaeffler stockt Investition in Grünstahl-Startup H2 Green Steel auf

August 2023: So schätzen Experten die Schaeffler-Aktie ein