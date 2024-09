Schaeffler Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Schaeffler

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Das Papier von Schaeffler gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 4,28 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,2 Prozent auf 4,28 EUR. In der Spitze fiel die Schaeffler-Aktie bis auf 4,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,29 EUR. Der Tagesumsatz der Schaeffler-Aktie belief sich zuletzt auf 51.259 Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,37 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Schaeffler-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,333 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,18 EUR.

Schaeffler ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,21 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,19 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,796 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Verluste in Frankfurt: SDAX leichter

XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu