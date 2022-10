Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,4 Prozent auf 5,20 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,09 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.774 Schaeffler-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 8,29 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,30 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,00 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,56 EUR für die Schaeffler-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Schaeffler am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.790,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schaeffler einen Umsatz von 3.454,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 08.11.2023.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,878 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Schaeffler-Aktie: Was Analysten von Schaeffler erwarten

Schaeffler-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Schaeffler-Aktie tiefer: Kostensteigerungen und COVID verursachen Gewinneinbruch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler AG

Bildquellen: Schaeffler Group