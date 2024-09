Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Schaeffler-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,19 EUR abwärts.

Die Schaeffler-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 4,19 EUR. Die Schaeffler-Aktie sank bis auf 4,17 EUR. Mit einem Wert von 4,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 121.899 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Schaeffler-Aktie liegt somit 38,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 4,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,333 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,18 EUR.

Schaeffler gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Schaeffler 4,19 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Schaeffler-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,796 EUR fest.

