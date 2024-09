Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Mittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 4,43 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 4,43 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Schaeffler-Aktie bei 4,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Schaeffler-Aktien beläuft sich auf 362.753 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,00 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 4,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 7,32 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,333 EUR je Schaeffler-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,18 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Schaeffler am 06.08.2024 vor. Schaeffler hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,21 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,19 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Schaeffler.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,796 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Verluste in Frankfurt: SDAX leichter

XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Mittag schwächer

Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu