Schaeffler-Aktie aktuell: Schaeffler haussiert

Die Schaeffler-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 9,5 Prozent im Plus bei 6,80 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 6,80 EUR zu. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 6,38 EUR. Von der Schaeffler-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.078 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 10,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2020 00:00:00). Bei einem Wert von 4,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2020 00:00:00).

Das durchschnittliche Kursziel der Schaeffler-Aktie wird bei 6,79 EUR angegeben. Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Schaeffler-Gewinn in Höhe von 0,853 EUR je Aktie aus.

Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören Präzisionskomponenten und Systeme für Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Als Zulieferer für die Automobilindustrie bietet Schaeffler unter anderem Ventilspielausgleichselemente, Wälzlagerungen für Motorwellen, Kupplungen und Doppelkupplungssysteme, Radlager oder Servolenkungen. Für die Industrie ist der Konzern in den Sparten Mobilität, Erneuerbare Energien sowie als Systempartner bei der Entwicklung von Produktionsmaschinen oder Lagersystemen für die Luft- und Raumfahrt tätig. Abgerundet wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen und die Bereitstellung von Ersatzteilen.

