Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Dienstagvormittag stärker

Die Aktie von Schaeffler gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Schaeffler konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,40 EUR.

Die Schaeffler-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 5,40 EUR. Die Schaeffler-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.788 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,58 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Schaeffler-Aktie damit 16,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,425 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,32 EUR an.

Schaeffler ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,61 Prozent zurück. Hier wurden 4,09 Mrd. EUR gegenüber 4,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,952 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

